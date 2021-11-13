Китайці не колотимуться вакциною проти ковіду

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Натомість вони її вдихатимуть через рот.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 листопада, стало відомо, що в Китаї винайшли вакцину від коронавірусу. Її не треба колоти чи приймати у вигляді пігулок. Вакцину пропонують вдихати. За даними китайських ЗМІ, це перша у світі вакцина, яка вдихається через рот.
Вакцину представили в місті Хайкоу. За даними CGTN у суботу, її розробником є китайська компанія CanSino. Як зазначається, компанія вже відпрацьовувала цю технологію для вакцини проти туберкульозу.
Також відзначається, що через дихальні шляхи людини вакцина потрапляє у легені для стимуляції імунітету слизової оболонки. У випадку з внутрішньом'язовими ін'єкціями такого досягти не вдасться.
18:09: 18 регіонів України все ще не випускають з «червоної» карантинної зони
16:18: Головлікар Миколаївської інфекційки поскаржилася на перевірки
15:37: Закон про захист тварин: Українцям не треба спішити чіпувати собак
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