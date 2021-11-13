Китайці не колотимуться вакциною проти ковіду

Аня Мартинюк 13 листопада 2021, 18:45

Натомість вони її вдихатимуть через рот.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 листопада, стало відомо, що в Китаї винайшли вакцину від коронавірусу. Її не треба колоти чи приймати у вигляді пігулок. Вакцину пропонують вдихати. За даними китайських ЗМІ, це перша у світі вакцина, яка вдихається через рот.

Вакцину представили в місті Хайкоу. За даними CGTN у суботу, її розробником є китайська компанія CanSino. Як зазначається, компанія вже відпрацьовувала цю технологію для вакцини проти туберкульозу.

Також відзначається, що через дихальні шляхи людини вакцина потрапляє у легені для стимуляції імунітету слизової оболонки. У випадку з внутрішньом'язовими ін'єкціями такого досягти не вдасться.