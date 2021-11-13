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18 регіонів України все ще не випускають з «червоної» карантинної зони

Аня Мартинюк 13 листопада 2021, 18:09
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18 регіонів України все ще не випускають з «червоної» карантинної зони

У «жовтій» всього три.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 листопада, стало відомо, що у «жовтій» зоні карантину опинилося три регіони  - це Закарпатська область, Кіровоградська область, Тернопільська область. У «помаранчевій» Вінницька область, Полтавська область, Харківська область, Чернівецька область.

18 областей залишаються у «червоній» епідеміологічній зоні. Тим часом українці озвучують свій гнів з цього приводу у соцмережах. Більшість обурених вважають, що їх права порушують. Також чимало українців висловлють своє небажання вакцинуватися.

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