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У «жовтій» всього три.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 листопада, стало відомо, що у «жовтій» зоні карантину опинилося три регіони - це Закарпатська область, Кіровоградська область, Тернопільська область. У «помаранчевій» Вінницька область, Полтавська область, Харківська область, Чернівецька область.
18 областей залишаються у «червоній» епідеміологічній зоні. Тим часом українці озвучують свій гнів з цього приводу у соцмережах. Більшість обурених вважають, що їх права порушують. Також чимало українців висловлють своє небажання вакцинуватися.
18:09: 18 регіонів України все ще не випускають з «червоної» карантинної зони
16:18: Головлікар Миколаївської інфекційки поскаржилася на перевірки
15:37: Закон про захист тварин: Українцям не треба спішити чіпувати собак
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