На Сумщині біля смітника знайшли гігантського пітона

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Змія була неживою.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 листопада, стало відомо, що у місті Шостка на Сумщині підлітки знайшли на вулиці триметрового пітона.ю Змія була неживою. Про знахідку вони повідомили місцевій жительці й та викликала поліцію.
Відомо, що пітон знаходився біля сміттєвих баків. У прес-службі поліції Сумської області повідомили, що наразі ведеться пошук можливих власників плазуна. Також встановлюється, яким чином він опинився на вулиці.
16:18: Головлікар Миколаївської інфекційки поскаржилася на перевірки
15:37: Закон про захист тварин: Українцям не треба спішити чіпувати собак
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