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На Сумщині біля смітника знайшли гігантського пітона

Аня Мартинюк 13 листопада 2021, 17:35
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На Сумщині біля смітника знайшли гігантського пітона

Змія була неживою.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 листопада, стало відомо, що у місті Шостка на Сумщині підлітки знайшли на вулиці триметрового пітона.ю Змія була неживою. Про знахідку вони повідомили місцевій жительці й та викликала поліцію.

Відомо, що пітон знаходився біля сміттєвих баків. У прес-службі поліції Сумської області повідомили, що наразі ведеться пошук можливих власників плазуна. Також встановлюється, яким чином він опинився на вулиці.

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