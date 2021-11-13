На Сумщині біля смітника знайшли гігантського пітона

Аня Мартинюк 13 листопада 2021, 17:35

Змія була неживою.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 листопада, стало відомо, що у місті Шостка на Сумщині підлітки знайшли на вулиці триметрового пітона.ю Змія була неживою. Про знахідку вони повідомили місцевій жительці й та викликала поліцію.

Відомо, що пітон знаходився біля сміттєвих баків. У прес-службі поліції Сумської області повідомили, що наразі ведеться пошук можливих власників плазуна. Також встановлюється, яким чином він опинився на вулиці.