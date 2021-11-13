Польща відгородиться від Білорусі

Аня Мартинюк 13 листопада 2021, 16:56

Стіною.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 листопада, стало відомо, що до середини 2022 року Польща націлена відгородитися від сусідньої Білорусі стіною. Стіна протягнеться на 180 кілометрів. Висота також буде чималою - 5,5 метра.

Відповідну зробив глава польського МВС Маріуш Камінський, виступаючи в ефірі радіостанції RMF FM.

«Вже є дуже конкретний план будівництва. До кінця першого півріччя наступного року. Протяжність – 180 кілометрів, висота – 5,5 метрів, дуже професійне інженерне загородження», - заявив він.

За його словами, польська влада також розгляне питання про закриття транзитного залізничного маршруту через польсько-білоруський кордон.