Польща відгородиться від Білорусі

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Стіною.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 листопада, стало відомо, що до середини 2022 року Польща націлена відгородитися від сусідньої Білорусі стіною. Стіна протягнеться на 180 кілометрів. Висота також буде чималою - 5,5 метра.
Відповідну зробив глава польського МВС Маріуш Камінський, виступаючи в ефірі радіостанції RMF FM.
«Вже є дуже конкретний план будівництва. До кінця першого півріччя наступного року. Протяжність – 180 кілометрів, висота – 5,5 метрів, дуже професійне інженерне загородження», - заявив він.
За його словами, польська влада також розгляне питання про закриття транзитного залізничного маршруту через польсько-білоруський кордон.
16:18: Головлікар Миколаївської інфекційки поскаржилася на перевірки
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