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Польща відгородиться від Білорусі

Аня Мартинюк 13 листопада 2021, 16:56
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Польща відгородиться від Білорусі

Стіною. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 листопада, стало відомо, що до середини 2022 року Польща націлена відгородитися від сусідньої Білорусі стіною. Стіна протягнеться на 180 кілометрів. Висота також буде чималою - 5,5 метра.

Відповідну зробив глава польського МВС Маріуш Камінський, виступаючи в ефірі радіостанції RMF FM.

«Вже є дуже конкретний план будівництва. До кінця першого півріччя наступного року. Протяжність – 180 кілометрів, висота – 5,5 метрів, дуже професійне інженерне загородження», - заявив він.

За його словами, польська влада також розгляне питання про закриття транзитного залізничного маршруту через польсько-білоруський кордон.

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