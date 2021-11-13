Головлікар Миколаївської інфекційки поскаржилася на перевірки

Аня Мартинюк 13 листопада 2021, 16:18

Перед цим вона зверталася до Володимира Зеленського.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 листопада, стало відомо, що головний лікар Миколаївської інфекційної лікарні Світлана Федорова поскаржилася на перевірку МОЗ у ковід-лікарні. Так, у Мережі з'явилося відео, на якому видно як вона скаржилась по телефону

«Сергію Анатолійовичу, передзвоню. У мене комісія з МОЗу, мене ї@уть в черговий раз, що ви хочете?» - говорила вона на відео.

Відомо, що в інфекційне відділення раптово нагрянула комісія з представників МОЗ 11 листопада.