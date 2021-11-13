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Головлікар Миколаївської інфекційки поскаржилася на перевірки

Аня Мартинюк 13 листопада 2021, 16:18
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Головлікар Миколаївської інфекційки поскаржилася на перевірки

Перед цим вона зверталася до Володимира Зеленського.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 листопада, стало відомо, що головний лікар Миколаївської інфекційної лікарні Світлана Федорова поскаржилася на перевірку МОЗ у ковід-лікарні. Так, у Мережі з'явилося відео, на якому видно як вона скаржилась по телефону

 «Сергію Анатолійовичу, передзвоню. У мене комісія з МОЗу, мене ї@уть в черговий раз, що ви хочете?» - говорила вона на відео.

Відомо, що в інфекційне відділення раптово нагрянула комісія з представників МОЗ 11 листопада.  

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