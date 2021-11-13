Закон про захист тварин: Українцям не треба спішити чіпувати собак

Аня Мартинюк 13 листопада 2021, 15:37

Три роки можна жити спокійно.

Новину передає «Преса України».

Як відомо, в Україні з 8 листопада набули чинності зміни у законодавстві у сфері охорони тварин. Власники котів та собак забили на сполох, адже їм пригрозили штрафами та обов'язковим чіпуванням.

Для початку, штрафи за вигул без поводка та намордника стосується тих порід та метисів, які входять у запропонований Кабміном список. Для прикладу, популярна порода лабрадор-ретрівер в нього не входить. А от за неприбрані екскременти платитимуть штраф власники усіх порід та безпорідних собак та котів. За порядком слідкуватиме поліція.

Власники собак, чиї улюбленці потрапили у список, обов'язково муситимуть укладати договір зі страховою компанією за шкоду, яку може бути завдано третім особам. Як та коли можна буде застрахувати тварину, стне відомо впродовж трьох місяців.

Власники собак із нового списку повинні укласти договір обов'язкового страхування відповідальності за шкоду, яку може бути завдано третім особам. Що стосується реєстрації тварин – цей пункт також не допрацьований. Закон про штрафи за нереєстрацію тварин ще не прийняли. Коли ж його приймуть, у власників тварин буде ще три роки на ідентифікацію (чіпування) та реєстрацію тварини.