За рік в Україні подорожчали усі м'ясні продукти

Аня Мартинюк 13 листопада 2021, 15:03

Яйця та м'ясо курей здорожчало найбільше.

Новину передає «Преса України».

За даними Дерстату, в Україні з жовтня 2020 року до жовтня 2021 року в Україні подорожчали всі продукти тваринного походження. Українців неприємно здивували ціни на яйця та м'ясо курей. Вони здорожчали найбільше.

Так, сало здорожчало на 19,8% до в середньому 90,24 грн за кг. Яловичина на 22,5% до в середньому 175,51 грн за кг, свинина на 4,6% до в середньому 124,58 грн за кг, куряче філе на 30,5% до 117,47 грн за кг, м'ясо курей у тушках на 33,2% до в середньому 72,42 грн за кг.

Яйця в середньому коштують 30,30 грн за десяток. Зростання ціни відбулось на 36,5%.