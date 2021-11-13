За рік в Україні подорожчали усі м'ясні продукти

Закон про захист тварин: Українцям не треба спішити чіпувати собак 15:37
У середньому кожен п'ятий дорослий українець повністю вакцинований від коронавірусу 12:15
Українців попередили про подорожчання тарифів на Інтернет 10:36
Українська поліція почне проводити техогляд на дорогах 09:55
Мережу підірвало відео, де українська вчителька відбилася від копів-покидьків 09:17
«Жовта» карантинна зона в Україні незначно розширилася 10:47
Світлооператор з України подав позов проти Алека Болдуїна 09:39
У Відні вакцинованим від ковіду запропонували безкоштовну втіху з жінкою 08:33
Как выбрать кроссовки для ребенка: 7 качеств хорошей обуви 01:25
Яйця та м'ясо курей здорожчало найбільше.
Новину передає «Преса України».
За даними Дерстату, в Україні з жовтня 2020 року до жовтня 2021 року в Україні подорожчали всі продукти тваринного походження. Українців неприємно здивували ціни на яйця та м'ясо курей. Вони здорожчали найбільше.
Так, сало здорожчало на 19,8% до в середньому 90,24 грн за кг. Яловичина на 22,5% до в середньому 175,51 грн за кг, свинина на 4,6% до в середньому 124,58 грн за кг, куряче філе на 30,5% до 117,47 грн за кг, м'ясо курей у тушках на 33,2% до в середньому 72,42 грн за кг.
Яйця в середньому коштують 30,30 грн за десяток. Зростання ціни відбулось на 36,5%.
15:37: Закон про захист тварин: Українцям не треба спішити чіпувати собак
12:15: У середньому кожен п'ятий дорослий українець повністю вакцинований від коронавірусу
11:41: Українці не зможуть видалити ковід-сертифікат в «Дії»
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.