У Росії відкинули можливість вторгнення в Україну

Аня Мартинюк 12 листопада 2021, 14:06

Заяву випустив Дмитро Пєсков.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 листопада, стало відомо про свіжу заяву з Росії в бік України. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що інформація ЗМІ щодо начебто планів Росії здійснити вторгнення в Україну є безпідставним нагнітанням обстановки.

«Подібні заголовки ніщо інше, як порожнє, безпідставне нагнітання напруженості. Росія ні для кого не становить загрози», - заявив він.

Пєсков додав, що наразі побільшало «провокаційних дій» та навів приклад ситуації в Чорному морі, розвідку з повітря літаків НАТО.