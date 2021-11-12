У Росії відкинули можливість вторгнення в Україну

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Заяву випустив Дмитро Пєсков.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 листопада, стало відомо про свіжу заяву з Росії в бік України. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що інформація ЗМІ щодо начебто планів Росії здійснити вторгнення в Україну є безпідставним нагнітанням обстановки.
«Подібні заголовки ніщо інше, як порожнє, безпідставне нагнітання напруженості. Росія ні для кого не становить загрози», - заявив він.
Пєсков додав, що наразі побільшало «провокаційних дій» та навів приклад ситуації в Чорному морі, розвідку з повітря літаків НАТО.
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