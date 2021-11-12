Кияни, бійтеся: У столиці посилять ковідний контроль

Аня Мартинюк 12 листопада 2021, 13:31

Спецгрупи перевірятимуть дотримання карантинних обмежень.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 листопада, стало відомо, у Києві посилять контроль за ковід-карантином. Відомо, що в кожному районі працюватимуть по чотири перевіряючі групи. В них входитимуть посадові особи районних держадміністрацій, а також з ГУ Держпродспоживслужби у м. Києві, Головного управління Національної поліції у місті Києві, КП "Муніципальна охорона".

Нагадаємо, з 1 листопада Київ перевели в червону епідеміологічну зону карантину. За даними прес-служби Київської міської державної адміністрації, відповідне рішення було ухвалене на засіданні штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.