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Одеситів почали колоти вакциною від ковіду у трамваї

Аня Мартинюк 12 листопада 2021, 12:48
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Одеситів почали колоти вакциною від ковіду у трамваї

Охочих вакцинуватися таким чином не багато.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 листопада, стало відомо, що в Одесі на Старосінній площі біля кінцевої зупинки трамваїв відкрили пункт вакцинації від ковіду. А саме у трамваї. У прес-службі мерії зазначили, що було виділено один із нових трамваїв одеської збірки – "Одіссей". 

Вакцинуватися усі охочі можуть з 9:00 до 17:00. Треба мати паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон. У трамваї пропонують вакцини Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca та CoronaVac, а згодом з'явиться препарат Moderna.

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