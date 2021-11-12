Одеситів почали колоти вакциною від ковіду у трамваї

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Охочих вакцинуватися таким чином не багато.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 листопада, стало відомо, що в Одесі на Старосінній площі біля кінцевої зупинки трамваїв відкрили пункт вакцинації від ковіду. А саме у трамваї. У прес-службі мерії зазначили, що було виділено один із нових трамваїв одеської збірки – "Одіссей".
Вакцинуватися усі охочі можуть з 9:00 до 17:00. Треба мати паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон. У трамваї пропонують вакцини Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca та CoronaVac, а згодом з'явиться препарат Moderna.
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