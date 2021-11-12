У середньому кожен п'ятий дорослий українець повністю вакцинований від коронавірусу

Аня Мартинюк 12 листопада 2021, 12:15

Про це повідомили у прес-службі МОЗ.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 листопада, стало відомо, що з початку вакцинальної кампанії повний курс вакцинації проти ковіду пройшли майже 12 мільйонів українців. Як зазначається, понад 8 мільйонів українців отримали одну дозу щеплення.

За даними МОЗ, в середньому кожного п'ятого дорослого українця повністю вакциновано від коронавірусної інфекції.

Лише за минулу добу в Україні 270 тисяч осіб отримали щеплення.