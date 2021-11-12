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Українці не зможуть видалити ковід-сертифікат в «Дії»

Аня Мартинюк 12 листопада 2021, 11:41
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Українці не зможуть видалити ковід-сертифікат в «Дії»

Нова версія перебуває на схваленні американських корпорацій Google та Apple.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що з програми «Дія» зникла одна функція видалення COVID-сертифікатів. Віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що оновлена версія додатку скоро буде доступна усім користувачам.

«Тільки що прочитав пост у Facebook, як користувач випадково видалив сертифікат з "Дії" в самий невідповідний момент. Так як кнопка видалити одна з перших, коли відкриваєш меню сертифіката. Ми ідентифікували цю проблему раніше, спираючись на досвід користувача. І прибрали взагалі дану функцію "видалити сертифікат"», - розповів він.

Нова версія перебуває на схваленні американських корпорацій Google та Apple.

 

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