Українці не зможуть видалити ковід-сертифікат в «Дії»

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Нова версія перебуває на схваленні американських корпорацій Google та Apple.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що з програми «Дія» зникла одна функція видалення COVID-сертифікатів. Віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що оновлена версія додатку скоро буде доступна усім користувачам.
«Тільки що прочитав пост у Facebook, як користувач випадково видалив сертифікат з "Дії" в самий невідповідний момент. Так як кнопка видалити одна з перших, коли відкриваєш меню сертифіката. Ми ідентифікували цю проблему раніше, спираючись на досвід користувача. І прибрали взагалі дану функцію "видалити сертифікат"», - розповів він.
Нова версія перебуває на схваленні американських корпорацій Google та Apple.
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