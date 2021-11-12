Кабмін оприлюднив нові ціни на газ та електроенергію

Аня Мартинюк 12 листопада 2021, 11:04

За газ українці платитимуть як і раніше.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що на опалювальний сезон Кабмін знизив тариф на електроенергію для 80% домогосподарств. А саме до 1,44 грн за кВт-год, для решти він залишається 1,68 грн за кВт-год.

З цінами можна ознайомитися на урядовому порталі. Відомо, що ціни на газ залишаться незмінними для цього опалювального сезону.