Кабмін оприлюднив нові ціни на газ та електроенергію

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За газ українці платитимуть як і раніше.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що на опалювальний сезон Кабмін знизив тариф на електроенергію для 80% домогосподарств. А саме до 1,44 грн за кВт-год, для решти він залишається 1,68 грн за кВт-год.
З цінами можна ознайомитися на урядовому порталі. Відомо, що ціни на газ залишаться незмінними для цього опалювального сезону.
12:15: У середньому кожен п'ятий дорослий українець повністю вакцинований від коронавірусу
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10:36: Українців попередили про подорожчання тарифів на Інтернет
09:55: Українська поліція почне проводити техогляд на дорогах
09:17: Мережу підірвало відео, де українська вчителька відбилася від копів-покидьків
10:47: «Жовта» карантинна зона в Україні незначно розширилася
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