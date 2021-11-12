Українців попередили про подорожчання тарифів на Інтернет

Аня Мартинюк 12 листопада 2021, 10:36

Стала відома причина.

Новину передає «Преса України».

Інтернет-асоціація України повідомила, що ціни на Інтернет в Україні зростуть. Причина такого ходу подій - ОАСК наприкінці жовтня заблокував рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі. В результаті відкрився шлях впровадження неринкового мита на кабельну продукцію у розмірі 20%.

Як зазначили в асоціації, оскільки у будівництві нових телекомунікаційних мереж частка кабелю в матеріалах сягає 90%, то ціна на послуги інтернету зросте.

Разом з тим дане впровадження спровокує монополізацію ринку кабельної продукції.