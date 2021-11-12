Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Мережу підірвало відео, де українська вчителька відбилася від копів-покидьків
  • За 20 млн грн українських платників податків знімуть кіно про геїв
  • Через «Дію» призовникам розсилатимуть повістки в армію

Українців попередили про подорожчання тарифів на Інтернет

Аня Мартинюк 12 листопада 2021, 10:36
Версія для друку
Українців попередили про подорожчання тарифів на Інтернет

Стала відома причина. 

Новину передає «Преса України».

Інтернет-асоціація України повідомила, що ціни на Інтернет в Україні зростуть. Причина такого ходу подій - ОАСК наприкінці жовтня заблокував рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі. В результаті відкрився шлях впровадження неринкового мита на кабельну продукцію у розмірі 20%.

Як зазначили в асоціації, оскільки у будівництві нових телекомунікаційних мереж частка кабелю в матеріалах сягає 90%, то ціна на послуги інтернету зросте.

Разом з тим дане впровадження спровокує монополізацію ринку кабельної продукції.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції