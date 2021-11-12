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Стала відома причина.
Новину передає «Преса України».
Інтернет-асоціація України повідомила, що ціни на Інтернет в Україні зростуть. Причина такого ходу подій - ОАСК наприкінці жовтня заблокував рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі. В результаті відкрився шлях впровадження неринкового мита на кабельну продукцію у розмірі 20%.
Як зазначили в асоціації, оскільки у будівництві нових телекомунікаційних мереж частка кабелю в матеріалах сягає 90%, то ціна на послуги інтернету зросте.
Разом з тим дане впровадження спровокує монополізацію ринку кабельної продукції.
10:36: Українців попередили про подорожчання тарифів на Інтернет
09:55: Українська поліція почне проводити техогляд на дорогах
09:17: Мережу підірвало відео, де українська вчителька відбилася від копів-покидьків
10:47: «Жовта» карантинна зона в Україні незначно розширилася
09:39: Світлооператор з України подав позов проти Алека Болдуїна
08:33: У Відні вакцинованим від ковіду запропонували безкоштовну втіху з жінкою
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