Українська поліція почне проводити техогляд на дорогах

Аня Мартинюк 12 листопада 2021, 09:55

З 12 листопада.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що з 12 листопада патрульні почнуть використовувати спеціалізовані автомобілі – мобільні діагностичні станції. За допомогою них контролюватиметься відповідність технічного стану транспортних засобів, що підлягають обов'язковому технічному контролю.

Про це розповів заступник голови департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. Він уточнив, що копи проводитимуть вимірювання параметрів світла фар транспортних засобів, вимірюватимуть залишкову висоту малюнка протектора шин, здійснюватимуть аналіз викидів вихлопних газів бензинових та газобензинових двигунів, здійснюватимуть вимірювання коефіцієнта димності двигунів, що працюють на дизельному паливі, здійснюватимуть вимірювання допустимого рівня зовнішнього шуму транспортних засобів, визначатимуть сумарний люфт кермового керування транспортного засобу. Серед іншого перевірка інших елементів конструкції транспортних засобів.

Власників приватних легкових автомобілів поки не перевірятимуть.