Мережу підірвало відео, де українська вчителька відбилася від копів-покидьків

Аня Мартинюк 12 листопада 2021, 09:17

Відео перепостили понад 57 тисяч разів у соцмережі Фейсбук.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 11 листопада, у соцмережі Фейсбук з'явилося відео з уроку історії школі міста Олександрія Кіровоградської області. На урок прийшли поліцейські . У них були претензії до вчительки, яка не вакцинувалася від ковіду та за рішенням директора була відсторонена від занять.

В результаті правоохоронці почали вимагати припинити урок, після чого педагог озвучила їм свої законні права та вказала на недоцільність їх поведінки.

«Стаття 60 Конституції говорить про те, що я, громадянка України, явно злочинні накази виконувати не буду… ви моїми правами керувати не маєте права, своїми правами керую я», – заявила вона.

Співробітники поліції заметушилися, але таки вийшли з кабінету. Відео у соцмережі Фейсбук, яке опублікувала Світлана Бойченко, активно коментують та перемощують. Станом на ранок 12 листопада воно зібрало понад 14 тисяч коментарів та понад 57 тисяч перепостів. У коментарях вчительку активно підтримують, а копів називають покидьками.