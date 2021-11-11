«Жовта» карантинна зона в Україні незначно розширилася

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Тепер в неї входять три регіони.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 листопада, стало відомо, що в Україні розширилась «жовта» карантинна зона. Наразі це три регіони – Кіровоградська область, Тернопільська область, а тепер й Закарпатська область.
У «червоній» зоні все ще 17 регіонів. Про це повідомили у прес-службі МОЗ.
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