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«Жовта» карантинна зона в Україні незначно розширилася

Аня Мартинюк 11 листопада 2021, 10:47
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«Жовта» карантинна зона в Україні незначно розширилася

Тепер в неї входять три регіони. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 листопада, стало відомо, що в Україні розширилась «жовта» карантинна зона. Наразі це три регіони – Кіровоградська область, Тернопільська область, а тепер й Закарпатська область.

У «червоній» зоні все ще 17 регіонів. Про це повідомили у прес-службі МОЗ.

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