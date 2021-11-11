Facebook почав блокувати гімн України

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Стала відома причина такого ходу подій.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 листопада, стало відомо, що найбільша соцмережа у світі Facebook блокує на відео звук відтворення гімну України. Причина – порушення авторських прав. Як відомо, права на гімн належать співаку Олександру Пономарьову.
Зокрема звук блокується під час трансляцій засідання сесії Немишаївської селищної ради (Київська область).
Як відомо, алгоритми соцмережі визначають місця контенту, захищеного авторським правом, та блокують звук.
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