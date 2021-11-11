Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • За 20 млн грн українських платників податків знімуть кіно про геїв
  • Через «Дію» призовникам розсилатимуть повістки в армію
  • Колишній «Слуга народу» показав Зеленсьому середній палець

Facebook почав блокувати гімн України

Аня Мартинюк 11 листопада 2021, 10:14
Версія для друку
Facebook почав блокувати гімн України

Стала відома причина такого ходу подій.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 листопада, стало відомо, що найбільша соцмережа у світі Facebook блокує на відео звук відтворення гімну України. Причина – порушення авторських прав. Як відомо, права на гімн належать співаку Олександру Пономарьову.

Зокрема звук блокується під час трансляцій засідання сесії Немишаївської селищної ради (Київська область).

Як відомо, алгоритми соцмережі визначають місця контенту, захищеного авторським правом, та блокують звук.

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції