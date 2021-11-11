Світлооператор з України подав позов проти Алека Болдуїна

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За вбивство українки Галини Хатчинс.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 листопада, стало відомо, що світлооператор вестерну «Іржа», на зйомках якого загинула український кінорежисер Галина Хатчинс, подав позов проти актора Алека Болдуїна та всіх причетних до вбивства жінки.
За даними The Associated Press, українець Сергій Світний подав позов до Верховного суду Лос-Анджелеса. У ньому зазначається, що недбалість відповідачів викликала в нього «серйозні емоційні страждання», які його переслідуватимуть. Сергій Світний наголосив, що куля, яка потрапила в його колегу, ледь не потрапила в нього.
«У них ніколи не мало бути бойових патронів на цьому майданчику», - заявив він.
У позові згадується майже 20 відповідачів, пов'язаних із фільмом.
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