В Україні дещо потепліє – синоптик

Аня Мартинюк 11 листопада 2021, 09:04

Але «мінуси» не за горами.

Новину передає «Преса України».

Український синоптик Наталка Діденко повідомила, що 11 листопада в західних областях України потепліє до +6+12 градусів. За її словами, над країною панує антициклон.

«На Сході України буде найхолодніше, очікується максимально лише 2+5 градусів. На решті території денна температура повітря становитиме +3+9 градусів», - зазначила синоптик.

За її прогнозом, в передостанній робочий день тижня до зниженої температури додасться поривчастий, часом сильний, явно некомфортний вітер. У столиці сухо та холодно, вдень до +6+8 градусів.

Діденко додала, що до кінця тижня трохи потепліє, проте з 15-го листопада ставатиме все холодніше.