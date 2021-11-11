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У Відні вакцинованим від ковіду запропонували безкоштовну втіху з жінкою

Аня Мартинюк 11 листопада 2021, 08:33
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У Відні вакцинованим від ковіду запропонували безкоштовну втіху з жінкою

Бордель запропонував цікаву послугу.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що бордель у Відні придумав новий спосіб заохотити чоловіків і жінок пройти вакцинацію від COVID-19. За укол вакциною людям пропонують 30 хвилин із «дамою на свій вибір».

Як повідомляє Mail Online, бордель Fun Palast також сподівається «наростити» свою клієнтуру, яка скоротилася через пандемію.

«Через пандемію ми зафіксували 50% зменшення [клієнтів], і ми сподіваємося, що з цією ініціативою кількість клієнтів знову зросте», – зазначили у публічному будинку.

Приблизно 64% населення Австрії повністю вакциноване, а ті, хто не зробив укол, більше не можуть заходити в кафе, ресторани та перукарні згідно з правилом країни «2G».

 

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