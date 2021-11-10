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Ще є кого колоти – До кінця тижню антиковідну вакцину отримають 40% українців

Аня Мартинюк 10 листопада 2021, 13:58
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Ще є кого колоти – До кінця тижню антиковідну вакцину отримають 40% українців

Про це заявили у Кабміні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 листопада, стало відомо, що Кабмін пообіцяв, що 40% українців отримають до кінця тижня вакцину від ковіду. Як наголошується, щотижня в Україні щеплення роблять для понад 1,5 млн осіб.

Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів України.

Нагадаємо, за даними МОЗ, 11 697 386 осіб було вакциновано від короанвірусу. 

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