«Слуги народу» збираються позбавити Разумкова мандату

Аня Мартинюк 10 листопада 2021, 13:24

Для партії це дорого коштуватиме.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 листопада, стало відомо, що на наступному з'їзді президентської фракції «Слуга народу» нардепа Дмитра Разумкова можуть позбавити мандата й навіть більше – з нагоди події прибуде президент Володимир Зеленський.

«Попередньо це питання розпалюється, оскільки офіційний привід з'їзду партії — призначення нового глави, а неофіційне — вирішення питання щодо Розумкова. Між собою у нас багато хто вважає, що це буде погана історія для самої партії. І справа не в законності цього рішення, а в тому, що це ж не просто рядовий депутат, а "перший номер" на виборах. А ми виходить його буквально виганяти з фракції. Є, звичайно, робоча відмазка керівництва, що Разумков нібито не потримав програмні обіцянки партії. Але тут теж, він не остання людина, яка брала участь у їх написанні, тож я не здивуюся, якщо і на цей з'їзд приїде президент, щоб "тиснути" авторитетом», - відзначило джерело в партії.

Партійний з'їзд заплановано на суботу, 13 листопада.