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«Слуги народу» збираються позбавити Разумкова мандату

Аня Мартинюк 10 листопада 2021, 13:24
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«Слуги народу» збираються позбавити Разумкова мандату

Для партії це дорого коштуватиме.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 листопада, стало відомо, що на наступному з'їзді президентської фракції «Слуга народу» нардепа Дмитра Разумкова можуть позбавити мандата й навіть більше – з нагоди події прибуде президент Володимир Зеленський.

«Попередньо це питання розпалюється, оскільки офіційний привід з'їзду партії — призначення нового глави, а неофіційне — вирішення питання щодо Розумкова. Між собою у нас багато хто вважає, що це буде погана історія для самої партії. І справа не в законності цього рішення, а в тому, що це ж не просто рядовий депутат, а "перший номер" на виборах. А ми виходить його буквально виганяти з фракції. Є, звичайно, робоча відмазка керівництва, що Разумков нібито не потримав програмні обіцянки партії. Але тут теж, він не остання людина, яка брала участь у їх написанні, тож я не здивуюся, якщо і на цей з'їзд приїде президент, щоб "тиснути" авторитетом», - відзначило джерело в партії.

 Партійний з'їзд заплановано на суботу, 13 листопада.

 

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