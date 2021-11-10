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Корнієнко раптово склав повноваження голови партії "Слуга народу" 12:10
Для партії це дорого коштуватиме.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 листопада, стало відомо, що на наступному з'їзді президентської фракції «Слуга народу» нардепа Дмитра Разумкова можуть позбавити мандата й навіть більше – з нагоди події прибуде президент Володимир Зеленський.
«Попередньо це питання розпалюється, оскільки офіційний привід з'їзду партії — призначення нового глави, а неофіційне — вирішення питання щодо Розумкова. Між собою у нас багато хто вважає, що це буде погана історія для самої партії. І справа не в законності цього рішення, а в тому, що це ж не просто рядовий депутат, а "перший номер" на виборах. А ми виходить його буквально виганяти з фракції. Є, звичайно, робоча відмазка керівництва, що Разумков нібито не потримав програмні обіцянки партії. Але тут теж, він не остання людина, яка брала участь у їх написанні, тож я не здивуюся, якщо і на цей з'їзд приїде президент, щоб "тиснути" авторитетом», - відзначило джерело в партії.
Партійний з'їзд заплановано на суботу, 13 листопада.
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13:24: «Слуги народу» збираються позбавити Разумкова мандату
12:46: Молодий хакер із Закарпаття розробив фіктивну Дію й отримав роботу в Мінцифрах
12:12: Українським мандрівникам все ще відкриті Естонія, Хорватія та Кіпр
11:26: На Тернопільщині відкрили унікальний художній об'єкт у вигляді літери «Ї»
10:55: На Закарпатті від роботи усунули майже 400 нещеплених працівників освіти
12:48: Сім'я власника «Епіцентра» придбала фіолетовий вертоліт
12:20: Мода на секонд-хенд переросла в необхідність – Bloomberg
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