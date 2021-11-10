Молодий хакер із Закарпаття розробив фіктивну Дію й отримав роботу в Мінцифрах

Аня Мартинюк 10 листопада 2021, 12:46

Він тепер радником заступника міністра.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 листопада, стало відомо, що 21-річний українець, житель Закарпатської області, який підробив додаток Дія, став радником заступника міністра. Він відповідатиме за проект, який покликаний залучити молодь до процесів цифровізації.

Про це розповів голова Мінцифри Михайло Федоров.

«Цей хлопець працює із соціальною рекламою і з нашим майбутнім проектом, який має залучити молодь до процесів цифровізації… Хакером його важко назвати, тому що він не базу зламав, а просто дизайн зробив… Мені здається корінь проблеми у тому, що цей хлопець не знайшов можливості реалізуватися своїм здібностям. І тому ми вирішили поєднати людину, яка є цільовою аудиторією, з проектами, які ми хочемо запустити», - пояснив Федоров.

Разом з тим суд ще має визначити провину молодого хакера.