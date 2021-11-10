Українським мандрівникам все ще відкриті Естонія, Хорватія та Кіпр

Аня Мартинюк 10 листопада 2021, 12:12

Вакцинвані українці зможуть подорожувати.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 листопада, стало відомо, що попри те, що ЄС викинув Україну з зеленого списку, українці все ще можуть мандрувати в деякі країни. Кіпр, Хорватія та Естонія дозволять в'їзд для українців. Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

«Хороші новини. Кіпр став першою країною ЄС, яка зберегла можливість в'їзду для українців. Умови: повна вакцинація або негативні тести (до та після прибуття)», - заявив він.

Зокрема Кіпр визнає вакцини Janssen/Johnson & Johnson Vaccine, Vaxzervia Vaccine (AstraZeneca), Pfizer-BioNTech Vaccine, Moderna Vaccine, Супутник (Gam-COVID-Vac) Vaccine, Синофарм (BBIBPCOVID-19) Vaccine, Синовак Covishield AstraZeneca-SKBio. Естонія також пускатиме до себе повністю вакцинованих. Хорватія зберегла ті ж умови.