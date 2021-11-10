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Вакцинвані українці зможуть подорожувати.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 листопада, стало відомо, що попри те, що ЄС викинув Україну з зеленого списку, українці все ще можуть мандрувати в деякі країни. Кіпр, Хорватія та Естонія дозволять в'їзд для українців. Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.
«Хороші новини. Кіпр став першою країною ЄС, яка зберегла можливість в'їзду для українців. Умови: повна вакцинація або негативні тести (до та після прибуття)», - заявив він.
Зокрема Кіпр визнає вакцини Janssen/Johnson & Johnson Vaccine, Vaxzervia Vaccine (AstraZeneca), Pfizer-BioNTech Vaccine, Moderna Vaccine, Супутник (Gam-COVID-Vac) Vaccine, Синофарм (BBIBPCOVID-19) Vaccine, Синовак Covishield AstraZeneca-SKBio. Естонія також пускатиме до себе повністю вакцинованих. Хорватія зберегла ті ж умови.
12:46: Молодий хакер із Закарпаття розробив фіктивну Дію й отримав роботу в Мінцифрах
12:12: Українським мандрівникам все ще відкриті Естонія, Хорватія та Кіпр
11:26: На Тернопільщині відкрили унікальний художній об'єкт у вигляді літери «Ї»
10:55: На Закарпатті від роботи усунули майже 400 нещеплених працівників освіти
12:48: Сім'я власника «Епіцентра» придбала фіолетовий вертоліт
12:20: Мода на секонд-хенд переросла в необхідність – Bloomberg
11:39: Свідомі люди: У Новій Зеландії тисячі противників вакцинації від Covid-19 вийшли на вулиці
11:01: За 20 млн грн українських платників податків знімуть кіно про геїв
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