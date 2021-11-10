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З нагоди Дня української писемності та мови.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 листопада, стало відомо, що у місті Ланівці Тернопільської області у День української писемності та мови відкрили художній об'єкт, приясвячений літерії «Ї».
У прес-службі Лановецької міської ради зазначили, що ініціатором створення мистецького об'єкту є Юрій Матевощук, а автором фігури - Василь Гудима. Наголошується, що це єдина арт-інсталяція такого типу в Україні.
Варто нагадати, що літера «Ї» використовується лише українською мовою.
11:26: На Тернопільщині відкрили унікальний художній об'єкт у вигляді літери «Ї»
10:55: На Закарпатті від роботи усунули майже 400 нещеплених працівників освіти
12:48: Сім'я власника «Епіцентра» придбала фіолетовий вертоліт
12:20: Мода на секонд-хенд переросла в необхідність – Bloomberg
11:39: Свідомі люди: У Новій Зеландії тисячі противників вакцинації від Covid-19 вийшли на вулиці
11:01: За 20 млн грн українських платників податків знімуть кіно про геїв
10:27: Масової вакцинації підлітків в Україні поки не заплановано
09:45: 10% освітян не вакцинувалося від коронавірусу – Шкарлет
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