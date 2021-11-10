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На Тернопільщині відкрили унікальний художній об'єкт у вигляді літери «Ї»

Аня Мартинюк 10 листопада 2021, 11:26
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На Тернопільщині відкрили унікальний художній об'єкт у вигляді літери «Ї»

З нагоди Дня української писемності та мови.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 листопада, стало відомо, що у місті Ланівці Тернопільської області у День української писемності та мови відкрили художній об'єкт, приясвячений літерії «Ї».

У прес-службі Лановецької міської ради зазначили, що ініціатором створення мистецького об'єкту є Юрій Матевощук, а автором фігури - Василь Гудима. Наголошується, що це єдина арт-інсталяція такого типу в Україні.

Варто нагадати, що літера «Ї» використовується лише українською мовою.

 

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