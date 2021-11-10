На Закарпатті від роботи усунули майже 400 нещеплених працівників освіти

Аня Мартинюк 10 листопада 2021, 10:55

Половина з них – педагоги.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 листопада, стало відомо, що на Закарпатті навчальний процес опинився під загрозою. Причина - близько 400 співробітників освітньої галузі відсторонили від роботи через відмову вакцинації.

Половина з них – викладачі. Варто зазначити, що Закарпатський регіон наразі має найнижчий рівень вакцинації від коронавірусної інфекції. Відомо, що освітянам наразі шукають заміну. В тому числі серед педагогів, які вийшли на пенсію.