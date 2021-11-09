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Сім'я власника «Епіцентра» придбала фіолетовий вертоліт

Аня Мартинюк 09 листопада 2021, 12:48
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Сім'я власника «Епіцентра» придбала фіолетовий вертоліт

Галина та Олександр Гереги не пошкодували на нього 10 мільйонів доларів. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 листопада, стало відомо, що подружжя українських мільярдерів Галина та Олександр Гереги, які є власниками мережі «Епіцентр», придбали вертоліт. Про це йдеться на сайті Держреєстру повітряних суден.

Там зазначено, щощо 20 серпня на «Епіцентр» було оформлено вертоліт Bell 429 2021 року випуску. Вартість такого від 9,5 до 10,5 мільйонів доларів.

 

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