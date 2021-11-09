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Галина та Олександр Гереги не пошкодували на нього 10 мільйонів доларів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 листопада, стало відомо, що подружжя українських мільярдерів Галина та Олександр Гереги, які є власниками мережі «Епіцентр», придбали вертоліт. Про це йдеться на сайті Держреєстру повітряних суден.
Там зазначено, щощо 20 серпня на «Епіцентр» було оформлено вертоліт Bell 429 2021 року випуску. Вартість такого від 9,5 до 10,5 мільйонів доларів.
12:48: Сім'я власника «Епіцентра» придбала фіолетовий вертоліт
12:20: Мода на секонд-хенд переросла в необхідність – Bloomberg
11:39: Свідомі люди: У Новій Зеландії тисячі противників вакцинації від Covid-19 вийшли на вулиці
11:01: За 20 млн грн українських платників податків знімуть кіно про геїв
10:27: Масової вакцинації підлітків в Україні поки не заплановано
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08:28: У Дніпрі та Харкові відсторонили від роботи 138 педагогів
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