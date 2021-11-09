Мода на секонд-хенд переросла в необхідність – Bloomberg

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Люди все більше купують вживані авто, меблі, одяг.
Новину передає «Преса України».
За даними видання Bloomberg, економіка секонд-хенду набирає обертів. Експерти навели приклад купувлі автомобіля. До пандемії новий автомобіль майже завжди втрачав цінність у момент, коли він залишав дилерський центр. Ця істина може більше не працювати.
Наприклад, покупець Volkswagen Golf в Ірландії може сьогодні продати цей автомобіль в середньому на 15% дорожче, ніж він був придбаний рік тому – і це з додатковими 20 000 кілометрів на одометрі. Ринок переживає «справді унікальний період», за словами Тома Гіллеспі, економіста.
Ціни в Ірландії особливо високі, оскільки Brexit порушив регулярний потік вживаних автомобілів із Великій Британії, а в Європі мало альтернатив для правосторонніх автомобілів. Але ця тенденція проявляється в інших місцях, оскільки покупці стикаються з нестачею та затримками багатьох новинок: економіка секонд-хенду стає мейнстрімом, і це більше не тільки для економних.
Очікується, що в цьому році ринок онлайн-роздрібної торгівлі вживаними товарами перевищить 65 мільярдів доларів, що є рекордним показником для галузі, згідно з опитуванням Mercari Inc., сайту електронної комерції. Звіт Mercari показав, що троє з чотирьох опитаних сказали, що вони, ймовірно, придбають принаймні одну вживану річ у святковий сезон.
У Німеччині кількість людей, які відвідують найбільшу платформу оголошень, яка використовується в основному для продажу вживаних меблів та електроніки, у березні була на 20% більше, ніж роком раніше, повідомив представник eBay Kleinanzeigen GmbH.
Основні роздрібні торговці приєдналися до моделі перепродажу – як-от програма Ikea, спрямована на переробку деяких із «мільйонів уживаних меблів», які щороку йдуть на смітник, або модний гігант Zalando SE, який пропонує вживаний одяг.
Змінилися не тільки доступність цифрових платформ, а й мотиви споживачів – продажі товарів стали фінансовою необхідністю для багатьох людей. Опитування, проведене eBay Inc., показало, що майже три чверті респондентів у США, Великій Британії, Канаді, Німеччині та Франції минулого року почали продавати вживані товари як додатковий дохід; 14% сказали, що зробили це саме тому, що втратили роботу.
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