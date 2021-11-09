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Свідомі люди: У Новій Зеландії тисячі противників вакцинації від Covid-19 вийшли на вулиці

Аня Мартинюк 09 листопада 2021, 11:39
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Свідомі люди: У Новій Зеландії тисячі противників вакцинації від Covid-19 вийшли на вулиці

Люди відстоюють свої законні права.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 листопада, стало відомо, що біля будівлі парламенту у Веллінгтоні, Нова Зеландія, зібралися тисячі противників ковідних обмежень, а також тих, хто проти вакцинації. 

Як відомо, Нова Зеландія посилила заходи безпеки. Людям не сподобалось те, що їх права та свободи обмежують і вони висловились проти цього мирним протестом. Багато людей тримали в руках таблички та плакати з такими повідомленнями, як «Свобода» та «Ківі — не лабораторні щури», і вигукували гасла, вимагаючи від уряду скасувати обов’язкову вакцинацію та скасувати інші обмеження.

«Мене не можуть примушувати вколювати щось в своє тіло. Я хочу повернути свою свободу», - вигукували учасники акції.

На мітингу також були помічені плакати з підтримкою колишнього президента США Дональда Трампа, а також з критикою ЗМІ, які є «фейковими» та брехливими.

 

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