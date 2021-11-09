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За 20 млн грн українських платників податків знімуть кіно про геїв

Аня Мартинюк 09 листопада 2021, 11:01
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За 20 млн грн українських платників податків знімуть кіно про геїв

Історію про хлопця з хворою психікою запропонував зняти Олексій Гладушевський.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що Держкіно видало 20 мільйонів гривень з держбюджету на фільм про геїв. Стрічку під назвою «Мій юний принц» українська команда почне знімати у 2022 році. 

Варто зазначити, що на сайті Кабміну з'явилася петиція, творці якої закликають скасувати фінансування фільму про гомосексуалістів через образу почуттів віруючих.

До слова, автором та продюсером фільму є  Олексій Гладушевський, колишній гендиректор "Нового каналу". Режисером виступить Хачатур Василян. Так, Олексій Гладушевський запропонує українському та європейському глядачеві історію про 17-річного хлопця з хворою психікою, який веде розгульний спосіб життя.

 

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