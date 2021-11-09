За 20 млн грн українських платників податків знімуть кіно про геїв 11:01
Масової вакцинації підлітків в Україні поки не заплановано 10:27
10% освітян не вакцинувалося від коронавірусу – Шкарлет 09:45
У Дніпрі та Харкові відсторонили від роботи 138 педагогів 08:28
В «Дію» додадуть довідки про одужання від ковіду та результати ПЛР-тестів 13:44
На Рівненщині нещеплені від поліомієліту діти не підуть в школи та дитсадки 13:19
Мати Ілона Маска продефілювала у сукні українського дизайнера 12:47
Корнієнко раптово склав повноваження голови партії "Слуга народу" 12:10
Тиждень в Україні розпочався з розширення червоної епідеміологічної зони 10:52
Розумні українці нікому не потрібні: Ляшко наголосив, що невакцинованих вчителів усунуть від роботи 08:30
Історію про хлопця з хворою психікою запропонував зняти Олексій Гладушевський.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що Держкіно видало 20 мільйонів гривень з держбюджету на фільм про геїв. Стрічку під назвою «Мій юний принц» українська команда почне знімати у 2022 році.
Варто зазначити, що на сайті Кабміну з'явилася петиція, творці якої закликають скасувати фінансування фільму про гомосексуалістів через образу почуттів віруючих.
До слова, автором та продюсером фільму є Олексій Гладушевський, колишній гендиректор "Нового каналу". Режисером виступить Хачатур Василян. Так, Олексій Гладушевський запропонує українському та європейському глядачеві історію про 17-річного хлопця з хворою психікою, який веде розгульний спосіб життя.
11:01: За 20 млн грн українських платників податків знімуть кіно про геїв
10:27: Масової вакцинації підлітків в Україні поки не заплановано
09:45: 10% освітян не вакцинувалося від коронавірусу – Шкарлет
08:28: У Дніпрі та Харкові відсторонили від роботи 138 педагогів
13:44: В «Дію» додадуть довідки про одужання від ковіду та результати ПЛР-тестів
13:19: На Рівненщині нещеплені від поліомієліту діти не підуть в школи та дитсадки
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.