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Але все може змінитися.
Новину передає «Преса України».
Очільник МОЗ Віктор Ляшко назвав умову масової вакцинації підлітків. За його словами, від коронавірусу наразі вакциновано однією дозою 35% дорослого населення. Й наразі говорити про масову вакцинацію підлітків від ковіду рано.
Відповідна заява прозвучала в ефірі програми «Свобода слова на ICTV». За його словами, коли буде вакциновано понад 50%, а бажано – 70% дорослого населення, тоді можна буде говорити про вакцинацію підлітків.
11:01: За 20 млн грн українських платників податків знімуть кіно про геїв
10:27: Масової вакцинації підлітків в Україні поки не заплановано
09:45: 10% освітян не вакцинувалося від коронавірусу – Шкарлет
08:28: У Дніпрі та Харкові відсторонили від роботи 138 педагогів
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13:19: На Рівненщині нещеплені від поліомієліту діти не підуть в школи та дитсадки
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