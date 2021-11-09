Масової вакцинації підлітків в Україні поки не заплановано

Аня Мартинюк 09 листопада 2021, 10:27

Але все може змінитися.

Новину передає «Преса України».

Очільник МОЗ Віктор Ляшко назвав умову масової вакцинації підлітків. За його словами, від коронавірусу наразі вакциновано однією дозою 35% дорослого населення. Й наразі говорити про масову вакцинацію підлітків від ковіду рано.

Відповідна заява прозвучала в ефірі програми «Свобода слова на ICTV». За його словами, коли буде вакциновано понад 50%, а бажано – 70% дорослого населення, тоді можна буде говорити про вакцинацію підлітків.