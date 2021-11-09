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Масової вакцинації підлітків в Україні поки не заплановано

Аня Мартинюк 09 листопада 2021, 10:27
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Масової вакцинації підлітків в Україні поки не заплановано

Але все може змінитися. 

Новину передає «Преса України».

Очільник МОЗ Віктор Ляшко назвав умову масової вакцинації підлітків. За його словами, від коронавірусу наразі вакциновано однією дозою 35% дорослого населення. Й наразі говорити про масову вакцинацію підлітків від ковіду рано.

Відповідна заява прозвучала в ефірі програми «Свобода слова на ICTV». За його словами, коли буде вакциновано понад 50%, а бажано – 70% дорослого населення, тоді можна буде говорити про вакцинацію підлітків.

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