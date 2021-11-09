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Це приблизно 120 000 осіб.
Новину передає «Преса України».
Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет заявив, що приблизно 10% представників галузі освіти не вакцинувалися проти коронавірусу. За його даними, найбільше противників вакцинації серед освітян у Миколаївській, Харківській та Луганській областях.
«Якщо брати всю систему освіти, від дошкільної до вищої ланки. У нас 1 160 000 працівників, з них 835 000 вакциновані однією дозою, ще 200 000 повністю вакциновані. 120 000 ще не вакциновані, тобто це 10%, але серед них бути ті, хто має протипоказання. Загалом за освітою 10%, за середньою освітою - 7%», - заявив він в ефірі ток-шоу "Свобода слова" на каналі ICTV.
У МОН раніше розповідали, що 536 тисяч працівників установ загальної середньої освіти вакциновано від ковіду.
09:45: 10% освітян не вакцинувалося від коронавірусу – Шкарлет
08:28: У Дніпрі та Харкові відсторонили від роботи 138 педагогів
13:44: В «Дію» додадуть довідки про одужання від ковіду та результати ПЛР-тестів
13:19: На Рівненщині нещеплені від поліомієліту діти не підуть в школи та дитсадки
12:47: Мати Ілона Маска продефілювала у сукні українського дизайнера
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