В Україні 833 людини з діагнозом ковід померли

Аня Мартинюк 09 листопада 2021, 09:09

Також побільшало нових хворих.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 8 листопада, в Україні зафіксували 833 смерті людей, у яких окрім інших хвороб був коронавірус. За даними прес-служби МОЗ, у 18 988 людей виявили смертоносний вірус. З них 1 183 дитини та 426 медиків.

Тепер загальна кількість випадків захворювання в Україні становить 3107489 осіб. З них 73390 летальних випадків.

«240 440 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 140 439 людей, повністю імунізовані - 100 001 людина», - додали у відомстві.

Нагадаємо, вакцинація в Україні добровільна. Крім того, держава зняла всю відповідальність з виробника вакцини, медиків, а також з себе за будь-які побічні дії від вакцинації.