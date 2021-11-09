В Україні 833 людини з діагнозом ковід померли

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Також побільшало нових хворих.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 8 листопада, в Україні зафіксували 833 смерті людей, у яких окрім інших хвороб був коронавірус. За даними прес-служби МОЗ, у 18 988 людей виявили смертоносний вірус. З них 1 183 дитини та 426 медиків.
Тепер загальна кількість випадків захворювання в Україні становить 3107489 осіб. З них 73390 летальних випадків.
«240 440 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 140 439 людей, повністю імунізовані - 100 001 людина», - додали у відомстві.
Нагадаємо, вакцинація в Україні добровільна. Крім того, держава зняла всю відповідальність з виробника вакцини, медиків, а також з себе за будь-які побічні дії від вакцинації.
09:45: 10% освітян не вакцинувалося від коронавірусу – Шкарлет
08:28: У Дніпрі та Харкові відсторонили від роботи 138 педагогів
13:44: В «Дію» додадуть довідки про одужання від ковіду та результати ПЛР-тестів
13:19: На Рівненщині нещеплені від поліомієліту діти не підуть в школи та дитсадки
12:47: Мати Ілона Маска продефілювала у сукні українського дизайнера
12:10: Корнієнко раптово склав повноваження голови партії "Слуга народу"
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