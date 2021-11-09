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«Покращення» по Ляшківськи.
Новину передає «Преса України».
8 листопада після введення в дію наказу про усунення нещеплених освітян 105 вчителів та 32 працівників дитячих садків уже не змогли вийти на роботу. Відомо, що у Дніпрі 33 невакцинованих педагога відсторонено від роботи, у Харківській області - 105 вчителів та 32 працівників дитячих садків.
Раніше профспілка працівників освіти та науки звернулася до Кабміну з проханням не усувати від роботи нещеплених вчителів. Міністр МОЗ Віктор Ляшко не підтримав таку ідею, зазначивши, що здоров'я на першому місці.
08:28: У Дніпрі та Харкові відсторонили від роботи 138 педагогів
13:44: В «Дію» додадуть довідки про одужання від ковіду та результати ПЛР-тестів
13:19: На Рівненщині нещеплені від поліомієліту діти не підуть в школи та дитсадки
12:47: Мати Ілона Маска продефілювала у сукні українського дизайнера
12:10: Корнієнко раптово склав повноваження голови партії "Слуга народу"
10:52: Тиждень в Україні розпочався з розширення червоної епідеміологічної зони
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