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У Дніпрі та Харкові відсторонили від роботи 138 педагогів

Аня Мартинюк 09 листопада 2021, 08:28
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У Дніпрі та Харкові відсторонили від роботи 138 педагогів

«Покращення» по Ляшківськи.

Новину передає «Преса України».

8 листопада після введення в дію наказу про усунення нещеплених освітян 105 вчителів та 32 працівників дитячих садків уже не змогли вийти на роботу. Відомо, що у Дніпрі 33 невакцинованих педагога відсторонено від роботи, у Харківській області - 105 вчителів та 32 працівників дитячих садків.

Раніше профспілка працівників освіти та науки звернулася до Кабміну з проханням не усувати від роботи нещеплених вчителів. Міністр МОЗ Віктор Ляшко не підтримав таку ідею, зазначивши, що здоров'я на першому місці.

 

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