Саакашвілі прийняв причастя і сповідався у в'язниці

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Митрополит Ніколоз Пачуашвілі прокоменутвав подію.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 листопада, стало відомо, що екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі причастився та сповідався митрополиту Ніколозу Пачуашвілі. Подія відбулась у в'язниці, де знаходиться політик.
«Я був у в'язниці, відвідав третього президента Грузії. Він прийняв святе причастя. Я причастив його кров'ю та плоттю Христовою – крихтами хліба, змоченими у вині», - розповів митрополит.
Нагадаємо, з 1 жовтня Саакашвілі голодує. За словами священнослужителя, голодування він порівнює із постом.
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