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Саакашвілі прийняв причастя і сповідався у в'язниці

Аня Мартинюк 08 листопада 2021, 14:01
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Саакашвілі прийняв причастя і сповідався у в'язниці

Митрополит Ніколоз Пачуашвілі прокоменутвав подію.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 листопада, стало відомо, що  екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі причастився та сповідався митрополиту Ніколозу Пачуашвілі. Подія відбулась у в'язниці, де знаходиться політик.

«Я був у в'язниці, відвідав третього президента Грузії. Він прийняв святе причастя. Я причастив його кров'ю та плоттю Христовою – крихтами хліба, змоченими у вині», - розповів митрополит.

Нагадаємо, з 1 жовтня Саакашвілі голодує. За словами священнослужителя, голодування він порівнює із постом.

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