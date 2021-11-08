В «Дію» додадуть довідки про одужання від ковіду та результати ПЛР-тестів 13:44
На Рівненщині нещеплені від поліомієліту діти не підуть в школи та дитсадки 13:19
Мати Ілона Маска продефілювала у сукні українського дизайнера 12:47
Корнієнко раптово склав повноваження голови партії "Слуга народу" 12:10
Тиждень в Україні розпочався з розширення червоної епідеміологічної зони 10:52
Розумні українці нікому не потрібні: Ляшко наголосив, що невакцинованих вчителів усунуть від роботи 08:30
Pfizer стверджує, що таблетки від Covid-19 ефективні на 89% 12:06
BMW бракнуло мікросхем й ряд моделей випустять без сенсорного екрану 11:20
Через «Дію» призовникам розсилатимуть повістки в армію 10:44
В Україні знову рекорд за кліькістю смертей від ковіду 09:31
Обвцяють, що «скоро».
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 листопада, стало відомо, що Мінцифри додадуть в додаток «Дія» довідки про одужання від коронавіурсу та результати ПЛР-тестів протягом найближчого тижня.
Відомо, що згенерована довідка про одужання діятиме 90 днів.
«Якщо лікар вніс інформацію про те, що людина хворіла на COVID-19, "Дія" бачить цю інформацію. На основі цього формується COVID-сертифікат. Протягом 90 днів він буде діяти. Тобто, якщо людина хворіла десять днів тому, у неї сертифікат діятиме 80 днів», - заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Остаточні деталі ще погоджуються в МОЗ.
13:44: В «Дію» додадуть довідки про одужання від ковіду та результати ПЛР-тестів
13:19: На Рівненщині нещеплені від поліомієліту діти не підуть в школи та дитсадки
12:47: Мати Ілона Маска продефілювала у сукні українського дизайнера
12:10: Корнієнко раптово склав повноваження голови партії "Слуга народу"
10:52: Тиждень в Україні розпочався з розширення червоної епідеміологічної зони
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.