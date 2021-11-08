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В «Дію» додадуть довідки про одужання від ковіду та результати ПЛР-тестів

Аня Мартинюк 08 листопада 2021, 13:44
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В «Дію» додадуть довідки про одужання від ковіду та результати ПЛР-тестів

Обвцяють, що «скоро».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 листопада, стало відомо, що  Мінцифри додадуть в додаток «Дія» довідки про одужання від коронавіурсу та результати ПЛР-тестів протягом найближчого тижня.

Відомо, що згенерована довідка про одужання діятиме 90 днів. 

«Якщо лікар вніс інформацію про те, що людина хворіла на COVID-19, "Дія" бачить цю інформацію. На основі цього формується COVID-сертифікат. Протягом 90 днів він буде діяти. Тобто, якщо людина хворіла десять днів тому, у неї сертифікат діятиме 80 днів», - заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Остаточні деталі ще погоджуються в МОЗ.

 

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