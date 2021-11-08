На Рівненщині нещеплені від поліомієліту діти не підуть в школи та дитсадки

Аня Мартинюк 08 листопада 2021, 13:19

Через виявлення тяжкого захворювання у 7 дітей.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 листопада, стало відомо, що у Рівненській області не щеплених від поліомієліту дітей не пустять до шкіл та дитячих садків. Як відомо, в регіоні раніше виявили поліомієліт у 7 дітей. Усі із сім'ї противників вакцинації.

Відповідне розпорядження підписав головний санлікар області Роман Сафонов.

«Ситуація загострюється. У нас уже є півтора десятки дітей, які мають цей вірус і є носіями. На щастя, ця категорія дітей практично вся отримала щеплення, і ми впевнені, що страшних симптомів у них не буде. Водночас значна частина дітей не захищена від цієї хвороби. Це ненормальна ситуація. Батьки ще не усвідомили, що це дуже серйозно. І це надовго. Тому зараз необхідно вирішувати цю проблему», - заявив Сафонов.

Нагадаємо, поліомієліт уражає нервову систему людини.