Мати Ілона Маска продефілювала у сукні українського дизайнера

Аня Мартинюк 08 листопада 2021, 12:47

Мова йде про сукню від Юлії Магдич.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 листопада, стало відомо, що мати мільярдера Ілона Маска, Мей, вдягла розкішне вбрання з українською вишивкою від Юлії Магдич. Мей Маск з'явилася на церемонії нагородження модних дизайнерів Fashion Trust Arabia Prize у Досі.

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73-річна Мей Маск доповнила образ сумкою Dior.