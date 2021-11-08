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Мова йде про сукню від Юлії Магдич.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 листопада, стало відомо, що мати мільярдера Ілона Маска, Мей, вдягла розкішне вбрання з українською вишивкою від Юлії Магдич. Мей Маск з'явилася на церемонії нагородження модних дизайнерів Fashion Trust Arabia Prize у Досі.
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73-річна Мей Маск доповнила образ сумкою Dior.
13:44: В «Дію» додадуть довідки про одужання від ковіду та результати ПЛР-тестів
13:19: На Рівненщині нещеплені від поліомієліту діти не підуть в школи та дитсадки
12:47: Мати Ілона Маска продефілювала у сукні українського дизайнера
12:10: Корнієнко раптово склав повноваження голови партії "Слуга народу"
10:52: Тиждень в Україні розпочався з розширення червоної епідеміологічної зони
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