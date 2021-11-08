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Корнієнко раптово склав повноваження голови партії "Слуга народу"

Аня Мартинюк 08 листопада 2021, 12:10
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Корнієнко раптово склав повноваження голови партії "Слуга народу"

Стало відомо, чим він займеться. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 листопада, стало відомо, що голова президентської партії «Слуга народу» та перший віце-спікер Ради Олександр Корнієнко неочікувано склав повноваження голови політсили.

За його словами,на найближчому з'їзді «слуг» оберуть його наступника. Про це розповіла речниця «Слуги народу» Юлія Палійчук.

Відомо, що Корнієнко хоче зосередитись на роботі першого віце-спікера.

 

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