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Стало відомо, чим він займеться.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 листопада, стало відомо, що голова президентської партії «Слуга народу» та перший віце-спікер Ради Олександр Корнієнко неочікувано склав повноваження голови політсили.
За його словами,на найближчому з'їзді «слуг» оберуть його наступника. Про це розповіла речниця «Слуги народу» Юлія Палійчук.
Відомо, що Корнієнко хоче зосередитись на роботі першого віце-спікера.
12:10: Корнієнко раптово склав повноваження голови партії "Слуга народу"
10:52: Тиждень в Україні розпочався з розширення червоної епідеміологічної зони
08:30: Розумні українці нікому не потрібні: Ляшко наголосив, що невакцинованих вчителів усунуть від роботи
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