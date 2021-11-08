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В Україну привезли ще більше вакцин Pfizer

Аня Мартинюк 08 листопада 2021, 11:28
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В Україну привезли ще більше вакцин Pfizer

Новину озвучив Віктор Ляшко.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 листопада, стало відомо, що в Україну доставили 1,4 млн доз вакцини Pfizer. Про це повідомив міністр МОЗ Віктор Ляшко. За його словами, американський препарат доставили у минулі вихідні.

Ужде традиційно на препарат були витрачені кошти українських платників податків. Мова йде про 1 млн 400 тисяч доз. Їх вартість не оголошується.

 

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