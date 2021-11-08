В Україну привезли ще більше вакцин Pfizer

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Новину озвучив Віктор Ляшко.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 листопада, стало відомо, що в Україну доставили 1,4 млн доз вакцини Pfizer. Про це повідомив міністр МОЗ Віктор Ляшко. За його словами, американський препарат доставили у минулі вихідні.
Ужде традиційно на препарат були витрачені кошти українських платників податків. Мова йде про 1 млн 400 тисяч доз. Їх вартість не оголошується.
12:10: Корнієнко раптово склав повноваження голови партії "Слуга народу"
10:52: Тиждень в Україні розпочався з розширення червоної епідеміологічної зони
08:30: Розумні українці нікому не потрібні: Ляшко наголосив, що невакцинованих вчителів усунуть від роботи
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