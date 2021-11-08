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17 регіонів не живуть нормальним життям.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 листопада, стало відомо, що червона зона карантину в Україні розширилася до 17 регіонів. За даними прес-служби МОЗ, до списку додалась Волинська область. Також у червоній зоні знаходиться Київ.
Повний список регіонів, яким не пощастило, виглядає наступним чином: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Чернігівська.
Закарпатська та Кіровоградська області віднесені до помаранчевій зоні карантину.
10:52: Тиждень в Україні розпочався з розширення червоної епідеміологічної зони
08:30: Розумні українці нікому не потрібні: Ляшко наголосив, що невакцинованих вчителів усунуть від роботи
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