Разумков створив нове політоб'єднання

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Він назвав його «Розумна політика».
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 листопада, колишній спікер ВРУ Дмитро Разумков повідомив, що створює нове міжфракційне об’єднання. Так, народний депутат від «Слуги народу» назвав об’єднання «Розумна політика». Відповідне звернення передано на розгляд парламенту.
«Будь-яка політика має бути відкритою і чесною і ґрунтуватися саме на цих принципах. Тому, щоб зняти будь-які маніпуляції, публікую лист про створення МФО і перелік депутатів, які увійшли до складу об'єднання. Звернення про створення міжфракційного об'єднання "Розумна політика" вже знаходиться на розгляді керівництва парламенту На наступному пленарному тижні головуючий на засіданні має офіційно оголосити про його створення!» - заявив він.
Відомо, хто увійшов в об’єднання. Це Володимир Козак, Василь Мокан, Роман Соха, Андрій Ніколаєнко, Неллі Яковлєва, Оксана Дмитрієва, Валерій Божик, Артем Дмитрук, Ігор Кабаненко, Михайло Новіков, Дмитро Солончук, Олег Воронько, Олександр Бакумов , Людмила Буймістер, Ольга Коваль, Роман Бабій, Аліна Загоруйко, Геннадій Касай, Дмитро Гурін, Євген Петруняк, Ярослав Кречко, Іван Юнаков.
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