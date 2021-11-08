США вперше за 20 місяців відкрили кордони туристам

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Кордони США були затриті для туристів впродовж 20 місяців.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 листопада, стало відомо, що США відкривають кордони для вакцинованих туристів із понад 30 країн. Україна в цей список не потрапила.
В список з 30 країн потрапили Велика Британія, країни ЄС.
Відомо, що туристи повинні надати визнані ВООЗ докази про повну вакцинацію перед польотом. Також потрібно демонструвати негативний результат тесту на коронавірус протягом трьох днів після поїздки. Період ізоляції для туристів не передбачений.
10:52: Тиждень в Україні розпочався з розширення червоної епідеміологічної зони
08:30: Розумні українці нікому не потрібні: Ляшко наголосив, що невакцинованих вчителів усунуть від роботи
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