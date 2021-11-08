В Україні поменшало коронавірусних випадків

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За минулу добу вірус виявили у 13 068 людей.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 листопада, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в Україні виявили 13 068 осіб з коронавірусом. З них 790 дітей та 145 медиків. 3532 людини були госпіталізовані.
Разом з тим одужали 8200 пацієнтів. На жаль, медики констатували смерть 473 людей.
Також 7 листопада 85 083 українців отрмали щеплення від коронавірусу. 51603 особи отримали першу дозу вакцини, 33480 - другу дозу.
08:30: Розумні українці нікому не потрібні: Ляшко наголосив, що невакцинованих вчителів усунуть від роботи
12:06: Pfizer стверджує, що таблетки від Covid-19 ефективні на 89%
11:20: BMW бракнуло мікросхем й ряд моделей випустять без сенсорного екрану
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