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Прохання профспілок горе-міністра не переконали.
Новину передає «Преса України».
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко зробив важливу заяву. За його слвоами, що невакцинованих від коронавірусу працівників навчальних закладів від сьогодні, 8 листопада, усунуть від роботи.
«Так. Згідно з чинним законодавством, їх буде відсторонено. Для цього директор освітньої установи робить внутрішній наказ, яким усуваються на період карантину люди, які не мають принаймні одного щеплення проти коронавірусної хвороби», - заявив Ляшко.
Крім цього, Ляшко відреагував на звернення профспілки працівників освіти та науки з проханням поки не усувати від роботи невакцинованих вчителів, а дати їм ще термін на місяць. За словами міністра, він хоче забезпечити право на життя.
08:30: Розумні українці нікому не потрібні: Ляшко наголосив, що невакцинованих вчителів усунуть від роботи
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