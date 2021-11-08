Розумні українці нікому не потрібні: Ляшко наголосив, що невакцинованих вчителів усунуть від роботи

Аня Мартинюк 08 листопада 2021, 08:30

Прохання профспілок горе-міністра не переконали.

Новину передає «Преса України».

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко зробив важливу заяву. За його слвоами, що невакцинованих від коронавірусу працівників навчальних закладів від сьогодні, 8 листопада, усунуть від роботи.

«Так. Згідно з чинним законодавством, їх буде відсторонено. Для цього директор освітньої установи робить внутрішній наказ, яким усуваються на період карантину люди, які не мають принаймні одного щеплення проти коронавірусної хвороби», - заявив Ляшко.

Крім цього, Ляшко відреагував на звернення профспілки працівників освіти та науки з проханням поки не усувати від роботи невакцинованих вчителів, а дати їм ще термін на місяць. За словами міністра, він хоче забезпечити право на життя.