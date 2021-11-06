У Луцьку копи скрутили маршрутника

Аня Мартинюк 06 листопада 2021, 13:57

Чоловік сперечався через карантин.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 листопада, у Луцьку на вулиці Ковельській між маршрутником та поліцейськими стався конфлікт. За попередніми даними, копи зупинили автобус з метою перевірки дотримання правил карантину.

Водій сперечався з ними, тому його скрутили та затримали.

Відомо, що очевидці намагалися заступитися за водія. За даними журналістів, чоловіку знадобилася допомога лікарів. У нього забій руки.