У Луцьку копи скрутили маршрутника

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Чоловік сперечався через карантин.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 листопада, у Луцьку на вулиці Ковельській між маршрутником та поліцейськими стався конфлікт. За попередніми даними, копи зупинили автобус з метою перевірки дотримання правил карантину.
Водій сперечався з ними, тому його скрутили та затримали.
Відомо, що очевидці намагалися заступитися за водія. За даними журналістів, чоловіку знадобилася допомога лікарів. У нього забій руки.
12:06: Pfizer стверджує, що таблетки від Covid-19 ефективні на 89%
11:20: BMW бракнуло мікросхем й ряд моделей випустять без сенсорного екрану
10:44: Через «Дію» призовникам розсилатимуть повістки в армію
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