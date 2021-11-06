«Дія» призупинить надання всіх послуг

Аня Мартинюк 06 листопада 2021, 13:43

Про це повідомили в Мінцифрах.

Новину передає «Преса України».

У ніч на неділю, 7 листопада, додаток та портал «Дія» призупинять надання послуг та документів. Причина – оновлення, переїзд на потужніший дата-центр. За даними прес-служби Мінцифри, з 00:00 до 07:00 неможливо буде скористатися «Дією».

Тому українцям порадили заздалегідь підготувати COVID-сертифікати.