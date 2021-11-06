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Кабмін скоротив термін дії Covid-сертифікатів

Аня Мартинюк 06 листопада 2021, 13:10
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Кабмін скоротив термін дії Covid-сертифікатів

На цілих 75 днів. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 листопада, стало відомо, що Кабмін вніс зміни Порядок формування та використання сертифікату, який підтверджує вакцинацію від ковіду, негативний результат тестування чи одужання особи.

За даними Урядового порталу, термін дії міжнародних та внутрішніх сертифікатів після одужання скоротили до 105 днів замість 180 днів. Наголошується також, що такий сертифікат може бути сформований не більше двох разів за один календарний рік.

 

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