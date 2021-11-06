Австралія вакцинувала від ковіду 80% населення

Аня Мартинюк 06 листопада 2021, 12:40

25-мільйонна країна перейшла до звичного життя.

Новину передає «Преса України».

У суботу, 6 листопада, Австралія досягла повного рівня щеплення 80% людей у віці 16 років і старше. Про це заявив прем’єр-міністр Скотт Моррісон. За його словами, це «чудова віха» на шляху до того, щоб стати однією з перших країн у світі, де населення повністю вакциновано.

Хоча вакцинація залишається добровільною на федеральному рівні, штати та території Австралії запровадили обов’язкові заходи для багатьох професій і працівників. Невакцинованим заборонено займатися багатьма видами діяльності. Заборонено відвідувати кафе та концерти.