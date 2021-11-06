Австралія вакцинувала від ковіду 80% населення

Pfizer стверджує, що таблетки від Covid-19 ефективні на 89% 12:06
BMW бракнуло мікросхем й ряд моделей випустять без сенсорного екрану 11:20
Через «Дію» призовникам розсилатимуть повістки в армію 10:44
В Україні знову рекорд за кліькістю смертей від ковіду 09:31
У Латвії платитимуть за побічки від вакцинації проти ковіду 10:55
У Великій Британії робот убив людину - Судять директора компанії 08:30
В Україні можуть скасувати обов’язковий призов в армію 13:58
В Україні не зможуть користуватися ПриватБанком впродовж майже 4 годин 13:37
Колишній «Слуга народу» показав Зеленсьому середній палець 11:55
Нардеп «Слуги народу» витрачатиме тисячі на ПЛР-тести аби не вакцинуватися 13:56
Путін зібрався у Крим 13:24
25-мільйонна країна перейшла до звичного життя.
Новину передає «Преса України».
У суботу, 6 листопада, Австралія досягла повного рівня щеплення 80% людей у віці 16 років і старше. Про це заявив прем’єр-міністр Скотт Моррісон. За його словами, це «чудова віха» на шляху до того, щоб стати однією з перших країн у світі, де населення повністю вакциновано.
Хоча вакцинація залишається добровільною на федеральному рівні, штати та території Австралії запровадили обов’язкові заходи для багатьох професій і працівників. Невакцинованим заборонено займатися багатьма видами діяльності. Заборонено відвідувати кафе та концерти.
12:06: Pfizer стверджує, що таблетки від Covid-19 ефективні на 89%
11:20: BMW бракнуло мікросхем й ряд моделей випустять без сенсорного екрану
10:44: Через «Дію» призовникам розсилатимуть повістки в армію
09:31: В Україні знову рекорд за кліькістю смертей від ковіду
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.